Türk hacker'lar Fetö'nün sitelerine sızdı! 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları konuldu

23 Ekim 2024 15:09 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 15:19

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü ile birlikte örgüt içinde bir süredir başlayan kavganın derinleşirken bir darbe de Türk hacker'lardan geldi. 'Bold Medya' ve 'Turkishminute' isimli terör örgütü FETÖ’nün psikolojik propaganda hesapları hacklendi. İki hesabın internet sitelerinin ana sayfalarına 15 Temmuz Şehitlerimizin isimleri konuldu.

ABD'de yaşayan ve son dönemde sağlık sorunları yaşadığı bilinen 15 Temmuz​ hain darbe girişiminin baş sorumlusu FETÖ elebaşı Fetullah Gülen​ hayatını kaybetti. Ölüm haberi, Türkiye​'de sevinçle karşılandı. Ancak teröristbaşının ölümü örgüt içinde ise matem havasına neden oldu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü ile birlikte örgüt içinde bir süredir başlayan kavganın derinleşti.

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle propaganda yaptığı tespit edilen örgüt yandaşlarının medya ağına darbe üstüne darbe indiriliyor.

HESAPLAR ENGELLENDİ

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesabı tespit edildi. FETÖ'yle ilişkili 122 hesap Türkiye'de erişime engellendi. Engellenen hesaplar arasında Hakan Şükür, Ekrem Dumanlı, Cevheri Güven gibi isimler yer alıyor.



FETÖ'NÜN İKİ PROPAGANDA HESABI HACKLENDİ

Terör örgütü FETÖ'nün algı operasyonu yapmak için kullandığı iki ayrı web sitesi; 'Bold Medya' ve 'Turkishminute', Türk hackerlar tarafından hacklendi. İki internet sitesine girildiğinde ana sayfalarına, Türk Bayrağı ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının yerleştirildiği görüldü.