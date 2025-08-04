FETÖ'den aranan uzman erbaşlar Kırıkkale'de yakalandı

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar yurt genelinde aralıksız devam ediyor. Son olarak Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda örgütün iki firari üyesi yakalandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt üyesi iki şahsın yakalandığını duyurdu.

2 UZMAN ERBAŞ YAKALANDI

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç uzman erbaşlar Y.Y. ve M.S. isimli şahıslar yakalandı.

2 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklanan hükümlüler, Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.