FETÖ'den yeniden devlete sızma girişimi: Aralarında siyasiler ve gazeteciler de var

15 May 2024 11:42 - Güncelleme : 15 May 2024 12:14

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında görevden alınan üç üst düzey polis görevlisinin evlerine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli de dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada; bu durumun birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo olduğunu belirterek, "17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin" ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, canlı yayında gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı daha ortaya attı. 280 kişinin takibe alındığını belirten Şimşek "Aralarında üst düzey siyasiler ile gazeteciler de var" dedi.

GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPSAYDI...

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Şimdi 21 Kasım'ın üzerinde duracağım. 21 Kasım'da gece klübünde eğleniyor ve dışarı çıkıp vurulduğu gece. 21 Kasım'da Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyete durumu resmi olarak bildirmiş. Burada aslında denetimli serbestlik yönünden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevini yapmış. 1 gün sonra zaten bu şahıs yurtdışına kaçıyor. Eğer polis orada gerekli müdahaleyi yapsaydı o gizli tanık yurtdışında değil, cezaevinde olacaktı.

"AÇIĞA ALINAN POLİSLERİN BİR HEDEFİ VAR"

Buradan nereye varmak istiyoruz? Burada polisin bu gizli tanığa yol vermesinin perde arkasında işte o AK Parti'ye ve MHP'ye yönelik üst düzey isimleri gizli tanık ifadesine eklettirebilmek için bu şahsa kıyak yapılıyor. Çünkü açığa alınan polislerin bir hedefi var.

280 KİŞİYİ TAKİBE ALMIŞLAR!

Sadece Emniyet değil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının da görevini yapması lazımdı. Doğrudan polisi beklemeden, normal cezaevi şartlarına çevirmesi lazımken çevirmiyorlar. Ankara polisi ile bu savcılık arasında da bir irtibat var"