FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına operasyon: 31 gözaltı

03 May 2024 16:36 - Güncelleme : 03 May 2024 16:50

İzmir'de FETÖ'nün sivil ve mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; FETÖ/PDY Terör Örgütünün mahrem ve sivil kanatlarında bulunduğu tespit edilen 32 şüpheliye operasyon düzenlendi.

31 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir merkez, Bergama, Menemen, Torbalı, Kemalpaşa ve Dikili ilçelerinde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kalan bir firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

BYLOCK KULLANICISI ÇIKTILAR

Öte yandan şüphelilerin; örgütün sözde emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt içerisinde sorumlu kişilerle operasyonel hatlar üzerinden irtibat kurdukları, ankesörlü telefonlarla iletişime geçtikleri, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Ayrıca çalışmalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğu öğrenildi.