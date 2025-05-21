FETÖ'nün en kritik isimlerindendi... Ethem Taş, İstanbul'da yakalandı: Gizli yazışmalar ortaya çıkarıldı

FETÖ'nün 14 ilden sorumlu Marmara Bölgesi imamı Etem Taş, İstanbul’da düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Hain darbe girişimi öncesi ve sonrası ölen örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile defalarca görüşme gerçekleştirdiği tespit edildi. Öte yandan Taş’ın örgüt içindeki rolü ve gizli yazışmaları da ortaya çıktı.

FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Örgütün "Gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evlerinden birine 2018 yılında düzenlenen operasyonda yakalanan Ethem Taş’ın, çıkarıldığı mahkemece o dönemde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirlendi.

HAİN GİRİŞİM SIRASINDA GÜLEN İLE DEFALARCA GÖRÜŞMÜŞ

Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinin koordinasyonunda yürütülen soruşturma sırasında, Ethem Taş’ın FETÖ/PDY içinde 14 ili kapsayan Marmara Bölgesi imamlığı yaptığı ve firari olarak arandığı ortaya çıktı. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi öncesinde örgüt lideri Fetullah Gülen’le Pensilvanya’da defalarca görüştüğü ve FETÖ/PDY’nin sözde "Yüceler Şurası (Mollalar Grubu)" olarak bilinen üst yönetimiyle bağlantısı olduğu saptanan Taş’ın izine, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde ulaşıldı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Hakkında; darbe girişimi öncesinde Doğu Anadolu Bölgesi imamı, Marmara Bölgesi imamı ve Gebze'den sorumlu örgüt mensubu olduğu yönünde bilgiler bulunan Taş’ın, Çekmeköy’de bir adreste saklandığı belirlendi. 16 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda, ByLock kullandığı, Bank Asya’da hesap hareketliliği olduğu ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen Ethem Taş gözaltına alındı.

GİZLİ YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

KHK kapsamında kapatılan Manolya Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş. isimli iş yerinde çalıştığı tespit edilen Etem Taş’ın örgüt içindeki rolü ve gizli yazışmaları da ortaya çıktı. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden evvel FETÖ elebaşı Gülen’den randevuları ayarlayıp güncel talimatları alan New York Eyalet Abisi Mehmet Yaşa, Mustafa Yeşil, İsmail Cingöz ve üst düzey FETÖ/PDY ülke imamlarıyla ByLock yazışmaları tespit edildi. FETÖ/PDY’nin kritik isimleri arasında yer alan Sadık Kesmeci ve Sait Aksoy'la birlikte Türkiye'den ABD'ye gitti. 2015- 2018 arasında Marmara Bölge imamıydı. Son görevini, halihazırda FETÖ’nün "Washington abisi" olan Sadık Kesmeci'den devraldı.

EŞİ VE ÇOCUĞUYLA PARKLARDA BULUŞUYORMUŞ...

Bir dönem örgütün "Gaybubet" diye nitelendirdiği hücre evlerinde kalan Taş’ın, firari durumdayken eşi ve çocuğu ile parklarda buluşup görüştüğü tespit edildi. Güvenlik ve adli kaynaklara göre Ethem Taş FETÖ soruşturmalarında yakalanan en kritik isimlerden birisi olduğu ifade ediliyor.

GÖRÜŞTÜĞÜ İSİMLER TEK TEK LİSTELENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube ve TEM Ekipleri tarafından Çekmeköy’de 16 Mayıs Cuma günü yakalanan Taş'ın yurtdışına birlikte çıkış yaptığı veya ByLock üzerinden görüştüğü FETÖ'nün üst düzey yöneticileri: