İstanbul ve İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

02 Ekim 2024 09:07 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:28

Son dakika haberi: İstanbul'da FETÖ'nün hücreleri olarak bilinen gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 örgüt üyesi, değeri 1,2 milyon TL'lik altınla yakalandı. İzmir'de de ByLock kullanan ve örgütün tepe yöneticileriyle irtibatı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberine göre İstanbul​ ve İzmir'de Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon​ düzenlendi. Yapılan baskınlarda örgütle bağlantısı tespit edilen çok sayıda şüpheli yakalandı.

FETÖ'NÜN GAYBUBET EVLERİNE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyetine bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, FETÖ/PDY’nün gizli faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgütün “Gaybubet Evi” olarak adlandırdığı ve firari örgüt mensuplarının saklanmaları amacıyla ‘güvenli ev’ olarak kullandığı gizli hücre evleri tespit etti.

1,2 MİLYON TL DEĞERİNDE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Terör örgütüne üye oldukları HTS ve ankesör kayıtları ile tespit edilen FETÖ’cülerin, adli takipten kurtulmaları amacıyla sahte kimlik kullandıkları belirlendi. FETÖ üyelerinin saklandıkları 14 farklı hücre evine dün sabaha karşı saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 6 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Baskın yapılan hücre evlerindeki aramalarda 1 milyon 200 bin lira değerinde altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon çerçevesinde yakalanan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İZMİR'DE BYLOCK KULLANAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Öte yandan İzmir'de de FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, yazışmaların içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen, tepe yönetici irtibat kaydı bulunan, KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kayıtları bulunan 14 şüpheliye yönelik yakalama kararı alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda kent merkezi ile Bergama ve Torbalı ilçeleri ve Rize'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Polis, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.​​​​​​​