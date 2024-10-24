FETÖ'nün helvasını uzattılar... Türk gazeteciler gereken cevabı böyle verdi

24 Ekim 2024 17:28 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 17:38

ABD'deki FETÖ firarileri, terörist Fethullah Gülen'in gömülme anlarında görüntü alabilmek için bekleyen Türk gazetecilere helva uzattı. Türk gazeteciler ise FETÖ'cülerin bu hareketine suratlarına bile bakmayarak gereken cevabı verdi.

ABD​'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen​'i gömme hazırlıkları devam ediyor. Örgütün karargah olarak kullandığı çiftliğin bahçesine kazılan çukurun etrafına sarı şerit, üzerine branda çekilirken örgüt içindeki karışıklık defin işleminin önüne geçtiği belirtiliyor. QR KOD DETAYI Güvenlik kaynaklarına göre; FETÖ yönetimi tedirginlik yaşadıkları için cenazeye QR kodlar girilmesine karar verdi, örgüt üyelerine kişiye özel QR tanımlandı. FETÖ'NÜN HELVASINI UZATTILAR ABD'deki FETÖ firarileri, terörist Fethullah Gülen'in gömülme anlarında görüntü alabilmek için bekleyen Türk gazetecilere helva uzattı. Türk gazeteciler ise FETÖ'cülerin bu hareketine suratlarına bile bakmayarak gereken cevabı verdi. İlgili Haberler FETÖ elebaşının gömüleceği çukuru gizlediler! Örgüt üyeleri Pensilvanya'ya akın ediyor FETÖ çiftliğinde hareketli saatler! Örgüt üyeleri Pensilvanya'ya akın etti, otellerde boş yer kalmadı