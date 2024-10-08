FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturması! 39 kişi hakkında gözaltı kararı

08 Ekim 2024 08:15 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 08:32

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Kara ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığını hedef alan 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin soruşturmada kapsamında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara ve Hava Kuvvetleri​ ile Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplam 39 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı​ mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 8'i "mahrem imam", 2'si görevde 2'si ihraç 4 subay, 7'si görevde 7'si ihraç 14 astsubay, 2'si görevde uzman çavuş ve 11'i eski askeri öğrenci olmak üzere 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

"KONTÖRLÜ SABİT HATLAR" ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURUYORLARMIŞ!

Şüphelilerin, örgütün haberleşme yöntemlerinden olan "kontörlü sabit hatlar" üzerinden iletişim kurdukları belirlendi. Zanlıların yakalanmasına yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.