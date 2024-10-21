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FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter'in son paylaşımı gündem oldu! Fetullah Gülen'in adını bile anmadı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
21 Ekim 2024 16:16 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 17:28
FETÖ&#039;nün manevi oğlu Enes Kanter&#039;in son paylaşımı gündem oldu! Fetullah Gülen&#039;in adını bile anmadı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen basketbolcu Enes Kanter'in mesaj yayınlamaması gündem oldu. Kanter'in son paylaşımı ise dikkat çekti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı ABD'de tedavi gördüğü hastanede öldü. Ölüm haberinin ardından gözler manevi oğulları Hakan Şükür ve Enes Kanter'e çevrildi.

HAKAN ŞÜKÜR2DAN FETULLAH GÜLEN AÇIKLAMASI 

Eski futbolcu Şükür, Gülen'in ölümüyle ilgili, "Ne eksik ne fazla. Herkes sıfatlarından ayrılmış olarak o teraziye çıkacak; çırılçıplak. Ölüm hak. Her canlı ölümü tadacak. Tatmayacakmış gibi yaşayanlar bile. Allah rahmeti ve Adaleti ile muamele etsin herkese.." ifadelerini kullansa da Enes Kanter sessizliğe büründü. 

FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter'in son paylaşımı gündem oldu! Fetullah Gülen'in adını bile anmadı - 1. Resim

MANEVİ BABASINI ÇABUK UNUTTU 

Örgüte toplamda 110 milyon dolar bağışladığını itiraf eden ve Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Kanter sosyal medyada herhangi bir paylaşım yapmadı. Manevi babasının ölümüyle ilgili paylaşım yapmayan Kanter, saatler önce Norveç'te çocuklara basketbol öğrettiği anları paylaştı. Kanter'in paylaşımına adeta yorum yağdı. 

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Kaynak: Tgrthaber.com

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Dumrul delibey21 Ekim 2024 16:36

Bu fetöcü yiğit hainleri devletimiz kulağından tuttuğu gibi getirmeli ve adalete hesap verdirmelidir.nasıl palabıyık apoyu kenyadan tutup getirdiyse tüm hain fetöcü yurttaşlarımızı da aynı şekil derdest edip yurdumuza getirmelidir.

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