FETÖ'nün öğrenci evlerine 3 ilde operasyon! Gözaltılar var

03 Ekim 2024 10:09 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:25

Mersin merkezli 3 ilde FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul ve İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Emniyet güçleri Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) darbe üstüne darbe vuruyor. Örgütün öğrenci yapılanmasına yönelik 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Mersin Emniyet Müdürlüğü operasyona ilişkin açıklama yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasında yer alan şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Mersin merkezli Adana ve Elazığ'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

13 FETÖ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINDA

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 şüpheliden biri emniyetteki işlemlerinin ardından, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 11 kişinin ise Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.