FETÖ'nün şifresi kırıldı! Çok sayıda gözaltı var

18 Haziran 2024 15:41 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 16:23

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde mahrem imamları ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki örgüt mensuplarının gerçekleştirdiği şifreli konuşmalar deşifre edildi. İzmir'de düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamların örgütsel faaliyetlerine yönelik soruşturma başlattı.

ANKESÖRLÜ HATLARLARDAN İLETİŞİM KURMUŞLAR

Sözde mahrem imamların kendi sohbet grubunda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerdeki kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek, aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yapan, düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildiren 8 şüpheliyi tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, şüphelilerin adreslerine gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda, hedef 8 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.