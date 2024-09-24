FETÖ'nün TSK yapılanmasına eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, aralarında muvazzaf asker ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsünde bulunan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasında yer aldığı belirlenen çok sayıda şüpheli yakalandı.
12 İLDE EŞ ZAMANLI FETÖ OPERASYONU
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Operasyon sonucu 7 muvazzaf asker, 1 emekli asker, 1 sivil memur ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 6 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ve polis ekipleri, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
KONYA'DA DA GÖZALTILAR VAR
Öte yandan dün de Konya'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında görev yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlenmiş, belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarla 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.