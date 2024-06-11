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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Haziran 2024 09:49 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:02
FETÖ&#039;nün TSK yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İzmir'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, TSK'ya eleman temin eden örgütün sözde sorumluları gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem yapılanması içerisinde oldukları suçlamasıyla 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polisin düzenlediği operasyonda şüphelilerden 5'i gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

TSK'YA ELEMAN TEMİN ETMİŞLER

Şüphelilerin terör örgütü içinde "bölge talebe mesulü", "üniversite mezun mesulü", "ev abisi" ve "asker şahıslardan sorumlu" gibi sözde ünvanlarla faaliyet yürüttükleri, örgütün sözde TSK yapılanmasına eleman temin ettikleri öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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