FETÖ'ye 11 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

28 Ağustos 2024 07:53 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 07:59

Meteoroloji İstanbul ve Ankara dahil birçok ili uyardı: Sel, su baskını ve fırtınaya dikkat! İşte 28 Ağustos 2024 il il hava durumu

Meteoroloji İstanbul ve Ankara dahil birçok ili uyardı: Sel, su baskını ve fırtınaya dikkat! İşte 28 Ağustos 2024 il il hava durumu

FETÖ ile mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 11 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-25” operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları...

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van’da FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-25” operasyonları düzenlendi.

Şüphelilerin; Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlarının bulunduğu, Örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu 20 şüpheli yakalandı.