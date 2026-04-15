Gündem
Editor
Editor
 | Onur Kaya

FETÖ'ye 9 ilde eş zamanlı operasyon: 43 şüpheli gözaltında

FETÖ'ye yönelik Mersin merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Signal' uygulaması üzerinden iletişime geçen örgüt üyelerinin 'muavenet' adı altında topladıkları paraları örgütle bağlantılı kişilerin hesabına aktardığı belirlendi. Aralarında meslekten ihraç edilen polis ve askerlerin de bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'ye 9 ilde eş zamanlı operasyon: 43 şüpheli gözaltında
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 50 şüphelinin FETÖ ile bağlantısı tespit edildi. Bu şüphelilerden bir kısmının yurtdışında, bir kısmının cezaevinde olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde örgüt mensubu H.K.’nın, "Signal" uygulaması üzerinden yurt dışındaki diğer örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirlendi.

ÖRGÜT İÇİN PARA TOPLADILAR

H.K.’nın 2017-2025 yılları arasında kendisi ve çevresindeki, "Yusuf ve Yusuf aileleri" olarak tabir edilen örgüt mensuplarından "muavenet" adı altında para topladığı ortaya çıkarıldı. Toplanan bu paraların ise örgütle bağlantılı kişiler adına açılan hesaplar üzerinden dağıtımının organize edildiği tespit edildi.

43 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin merkezli Ankara, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Muğla, Erzurum ve Adana’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 43 şüpheli "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet, Örgüte Üye Olmakla Birlikte Yardım ve Yataklık Etme" suçlarından gözaltına alındı.

İHRAÇ EDİLEN POLİS VE ASKERLER DE GÖZALTINDA

Hakkında işlem başlatılan şüpheliler arasında meslekten ihraç edilmiş ve aktif çalışan emniyet mensuplarının, askeri personel, öğretmen, mühendis, hemşire, kuran kursu öğreticisi ve özel sektör çalışanlarının olduğu tespit edildi.

Operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 46 adet cep telefonu, 8 adet HDD, 7 adet Flash bellek, 8 adet bilgisayar, 5 adet tablet, 7 adet hafıza kartı ile 1 adet e-imza kartı ile 101 bin 150 TL nakit para ve 2 adet 1 USD ele geçirildi.

