FETÖ'ye 9 ilde Kıskaç operasyonu: 41 kişi yakalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Aralık 2024 07:59 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 08:06
İçişleri Bakanı Yerlikaya 9 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-31' operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-31' operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;
- Örgütün "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek,
- Örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak,
- “Gaybubet Evi” olarak adlandırılan Hücre Evlerinde barınmak ve
- Örgütün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."
Kaynak: tgrthaber.com