FETÖ'ye 9 ilde Kıskaç operasyonu: 41 kişi yakalandı

18 Aralık 2024 07:59 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 08:06

İçişleri Bakanı Yerlikaya 9 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-31' operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor! Meteoroloji turuncu ve sarı uyarı verdi: Aman dikkat!

Kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor! Meteoroloji turuncu ve sarı uyarı verdi: Aman dikkat!

Terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​ 9 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-31' operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;