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FETÖ'ye 9 ilde Kıskaç operasyonu: 41 kişi yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Aralık 2024 07:59 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 08:06

İçişleri Bakanı Yerlikaya 9 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-31' operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​ 9 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-31' operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;  Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

  • Örgütün "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek,
  • Örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak,
  • “Gaybubet Evi” olarak adlandırılan Hücre Evlerinde barınmak ve
  • Örgütün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

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Kaynak: tgrthaber.com
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