FETÖ'ye uluslararası sularda kıskaç! Bakan Yerlikaya duyurdu: 8 kişi yakalandı

14 Temmuz 2024 15:12 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 15:13

Sahil Güvenlik ekipleri, uluslararası sular üzerinden yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri kıskıvrak yakaladı.

10 ŞÜPHELİ'DEN 8'İ FETÖ'CÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde 'ASTERI' adlı bir tekneye 'Kıskaç-21' operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Uluslararası sularda yurt dışına firar etmeye çalışan 10 şüphelinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 8'inin FETÖ üyesi olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

"Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak yapılan çalışmalar sonucu; İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü üyeleri tekne içerisinde yakalandı.

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."