Fetullah Gülen'in ölümü sonrası çiftliği görüntülendi: Bir kişinin hareketleri dikkat çekti

21 Ekim 2024 22:53 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 23:06

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra çiftliği hareketli saatler yaşıyor. Pennsylvania'da bulunan çiftliğine gelenler havadan görüntülendi. Gülen'in ölümüne yakın kaçırıldığı diğer evinde ise kamuflaj giyimli gizemli bir kişinin varlığı dikkat çekti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü. Haberi alanlar Pennsylvania'daki çiftliğine akın etmeye başladı. Örgüt mensupları içeriye yoğun güvenlik önlemleri içerisinde alınıyor.

Örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu dikkat çekti.

DİĞER EVDE GİZEMLİ KİŞİ

Öte yandan AA kameramanının havadan görüntülediği ve Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi.

Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.