Fetullah Gülen'in vasiyeti belli oldu! Bavuldan çıkanlar şaşkına çevirdi

01 Kasım 2024 09:58 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 10:29

ABD'de yaklaşık 2 hafta önce ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vasiyeti ortaya çıktı. Gülen'in vasiyetinde 'Cascade Trust' adlı bir vakfa yer verilirken, kefen parası olarak ayrılan paranın miktarı da dikkat çekti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen​'in 20 Ekim'de ABD​'de tedavi gördüğü hastanede ölümünün ardından örgütün milyonlarca dolarlık mal varlığının kime kalacağı konusu tartışmalara yol açtı. Örgüt içinde çekişmelerin yaşandığı öğrenilirken, Fetullah Gülen'in vasiyeti ortaya çıktı.

GÜLEN'İN BAVULUNU EN YAKINLARI AÇTI

Gülen'e ait bir bavul ve çantanın, FETÖ'nün ölümünden 6 gün sonra (26 Ekim tarihinde) Gülen'in kardeşleri (Fazilet Korucuk ve Mesih Gülen ile akrabaları ve Adem Kalaç, Ahmet Kurucan, Cevdet Türkyolu, Kemal Gülen, Muhammed Yeşilyurt, Numan Yiğit ve Abdullah Aymaz) tarafından açıldığı ifade edildi.

TELİF HAKLARINI VAKFA DEVRETTİ

Gülen'in kitaplarının telif haklarını "Cascade Trust" isimli bir vakfa devrettiğine dair bir vekaletname bulunduğu aktarıldı. Vakfın kuruluş amacının ise "Gülen'in fikirlerini inceleyen, uygulayan eğitim kuruluşlarına dağıtılmasını yönlendirmek" olduğu belirtildi.

İŞTE FETHULLAH GÜLEN'İN VASİYETİ

Söz konusu bavuldan çıkan Gülen'in eşyaları şu şekilde sıralandı:

Kitap teliflerinden kalan 20 bin 20 dolar

kefen parası olarak ayrılmış 2 bin dolar

hediye olarak kullanılmak üzere 12 bin 640 dolar değerinde çeyrek altın

yazıldığı dönemdeki borçlarının ödenmesini istediği vasiyetname

kitap teliflerini bir vakfa bağışladığını gösterir bir vekaletname

1 adet köstekli saat

1 adet takım elbise

kişisel eşyalar

kimlik belgeleri

FETULLAH GÜLEN NASIL ÖLDÜ?

Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili, Amerika'daki hastaneden açıklama gelmişti. Amerika'nın Sesi muhabiri Mehmet Sümer Gülen'in nasıl öldüğünü şu ifadelerle açıklamıştı:

"Fethullah Gülen'in tedavi gördüğü St. Luke Hastanesi doktorlarından Dr. Douglas Degler'ın, Gülen'in hastanede tedavi gördüğü ve doğal nedenlerle öldüğünü söylediği bir video yayınlandı."