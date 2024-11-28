Fıkralara konu olacak olay! Kardan adamı ceset sanan kadın mahalleyi birbirine kattı

28 Kasım 2024 22:01 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 22:04

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda bir kadın apartmanın önünde yapılan kardan adamı ceset sandı. Sinir krizi geçiren kadın mahalleyi birbirine katarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.