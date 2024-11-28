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Fıkralara konu olacak olay! Kardan adamı ceset sanan kadın mahalleyi birbirine kattı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
28 Kasım 2024 22:01 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 22:04
Fıkralara konu olacak olay! Kardan adamı ceset sanan kadın mahalleyi birbirine kattı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda bir kadın apartmanın önünde yapılan kardan adamı ceset sandı. Sinir krizi geçiren kadın mahalleyi birbirine katarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kayseri Melikgazi'de yaşanan olayda çocukların apartman duvarına yaptığı kardan adamı ceset sanan kadın hayatının şokunu yaşadı.

Fıkralara konu olacak olay! Kardan adamı ceset sanan kadın mahalleyi birbirine kattı - 1. Resim

KARDAN ADAMI CESET SANDI!

Duvar dibine yaptıkları ve günlük kıyafet giydirdikleri kardan adamı ceset sanan kadın sinir krizi​ geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis​ ve sağlık ekipleri​ sevk edildi.

Fıkralara konu olacak olay! Kardan adamı ceset sanan kadın mahalleyi birbirine kattı - 2. Resim

Sinir krizi geçiren kadın ambulansta tedavi edilirken, yanlış anlaşılmanın ardından ekipler normale işleyişine döndü.

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Kaynak: tgrthaber.com
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