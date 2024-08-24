Filistinli iş adamı suikastında yeni gelişme! Saldırganlar hakkında karar verildi!

24 Ağustos 2024 07:51 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 08:33

Aksaray'ı sağanak ve dolu vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı

Aksaray'ı sağanak ve dolu vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı

Kağıthane'de 18 Ağustos'ta meydana gelen korkunç olayda Filistinli iş adamı Anas El Abd Qadir ve Fadi M.'ye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; korkunç olaydan sonra 4 kişi yakalandı. Yapılan soruşturmada olayda yer alan tetikçilere yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Leys E. ve Muhammed M. ile birlikte kalacak yer konusunda yardım ettiği iddia edilen İbrahim A. ile Pelin Y.'nin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden Leys E. ile Muhammed M. tutuklandı. Diğer iki şüpheliye ise Adli Kontrol kararı ve yurt dışına çıkma yasağı konuldu.

3 KİŞİ ROMANYA'DA YAKALANDI

İş adamına silahlı saldırı sonra Romanya'ya kaçan şüphelilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Saldırganlar İstanbul emniyetinin yakın takibi sayesinde yakalandı. İnterpol aracılığıyla Romanya'da yakalanan G.S., T.S. ve S.A , Romanya'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRK YETKİLİLERİ YAZIŞMALARA BAŞLADI

Romanya'da yakalanan 3 şüphelinin Türkiye'ye getirilmesi için Türk yetkilileri Romanya yetkililerle irtibata geçerek yazışmalara başlandı. Yazışmaların devam edeceği süreç sonrası 3 şüphelinin Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor.