Filistinli iş adamı suikastında yeni gelişme! Saldırganlar hakkında karar verildi!
İstanbul Kağıthane'de meydana gelen Filistinli iş adamı suikastıyla ilgili Romanya'da yakalanan 3 zanlı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olaydan hemen sonra Romanya'ya kaçan 3 kişi tutuklandı. Emniyet müdürlüğünün Romanya'da tutuklanan şüphelileri Türkiye'ye getirmek için yazışmalara başladığı bildirildi.
Kağıthane'de 18 Ağustos'ta meydana gelen korkunç olayda Filistinli iş adamı Anas El Abd Qadir ve Fadi M.'ye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; korkunç olaydan sonra 4 kişi yakalandı. Yapılan soruşturmada olayda yer alan tetikçilere yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Leys E. ve Muhammed M. ile birlikte kalacak yer konusunda yardım ettiği iddia edilen İbrahim A. ile Pelin Y.'nin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden Leys E. ile Muhammed M. tutuklandı. Diğer iki şüpheliye ise Adli Kontrol kararı ve yurt dışına çıkma yasağı konuldu.
3 KİŞİ ROMANYA'DA YAKALANDI
İş adamına silahlı saldırı sonra Romanya'ya kaçan şüphelilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Saldırganlar İstanbul emniyetinin yakın takibi sayesinde yakalandı. İnterpol aracılığıyla Romanya'da yakalanan G.S., T.S. ve S.A , Romanya'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TÜRK YETKİLİLERİ YAZIŞMALARA BAŞLADI
Romanya'da yakalanan 3 şüphelinin Türkiye'ye getirilmesi için Türk yetkilileri Romanya yetkililerle irtibata geçerek yazışmalara başlandı. Yazışmaların devam edeceği süreç sonrası 3 şüphelinin Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor.