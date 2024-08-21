Filistinli iş adamının öldürüldüğü olayda yeni görüntüler! Koruma böyle siper aldı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ağustos 2024 16:15 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 16:16
İstanbul Kağıthane'de 2 Filistinlinin olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda özel korumanın siper aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta içerisinde Filistinli iş adamı A.K., arkadaşı F.M. ve koruması E.K.'nin bulunan araca silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı A.K. hayatını kaybederken Filistin uyruklu F.M. ve A.K.'nin koruması E.K. yaralanmıştı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Büyük yankı oluşturan olayın ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, iş adamının korumasının mermilerden kaçmak için bir merdiven boşluğuna doğru yere atlayıp siper aldığı anlar yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı