Film gibi operasyon! Kapkaççılar iç çamaşırlarıyla yakalandı

29 Ağustos 2024 09:38 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:54

Kestel'de yaşayan K.A., annesini ziyarete geldi. O sırada yakınlarıyla birlikte sokak üzerinde yürüyen 35 yaşındaki K.A.'nın sırtında bulunan çantası, kimliği ve plakası belirsiz motosikletli 2 şüpheli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

POLİS KISA SÜREDE TESPİT ETTİ

Motosikletli kapkaççılar sırra kadem basarken K.A. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Yıldırım ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve motosikletin plakasını kısa sürede tespit etti.

MAHALLE ABLUKAYA ALINDI

Şüphelilerin İshak A. (19) ve Necmettin E. (17) olduğunun tespit edilmesinin ardından operasyon başlatıldı. Ekipler, şüphelilerin Selimzade Mahallesi'nde yaşadığını tespit etti. Bunun üzerine mahalle ablukaya alındı. Polislerin geldiğini fark eden kapkaççılar üzerlerine kıyafet almadan kaçarken kısa sürede yakalandılar.

EŞYALAR TESLİM EDİLDİ

Yaka paça iç çamaşırlarıyla gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çanta ve içinde bulunan eşyalar bulunarak sahibi K.A.'ya teslim edildi.

K.A.'nın yürüdüğü esnada sırt çantasını motosikletli iki şüphelinin kapkaç yöntemiyle çaldığı anlar sokak üzerinde bulunan bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.