Film sahnelerini aratmayan olay! Bindiği at kaçırdı, ölümden son anda kurtarıldı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Haziran 2024 16:29 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 16:30
Sivas’ta film sahneleri aratmayan bir olay yaşandı. Bindiği atın Kızılırmak’a girmesi sonucu ırmakta mahsur kalan adam ekiplerin çalışması sayesinden ölümden son anda kurtarıldı.
Sivas'ta meydana gelen olayda; Havaş Ceddu isimli yabancı uyruklu bir şahıs ata binerek dolaştığı sırada hızını alamayan at biranda Kızılırmak’a girdi. Irmak'ın ortalarına kadar giden at panikleyince binicisi suya atıp kaçtı.
YAKLAŞIK BİR BUÇUK SAAT SONRA FARK EDİLDİ
Şahıs, suyun ortasında yaklaşık bir buçuk saat mahsur kaldı. Daha sonrası şahıs fark eden vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Irmak'ın ortasında yaklaşık bir buçuk saat mahsur kalan ve bitkin olduğu görülen adam ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Kurtarılan şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu, atın ise sudan çıkarak gözden kaybolduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı