Film sahnelerini aratmayan olay! Bindiği at kaçırdı, ölümden son anda kurtarıldı

03 Haziran 2024 16:29 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 16:30

Sivas'ta meydana gelen olayda; Havaş Ceddu isimli yabancı uyruklu bir şahıs ata binerek dolaştığı sırada hızını alamayan at biranda Kızılırmak’a girdi. Irmak'ın ortalarına kadar giden at panikleyince binicisi suya atıp kaçtı.

YAKLAŞIK BİR BUÇUK SAAT SONRA FARK EDİLDİ

Şahıs, suyun ortasında yaklaşık bir buçuk saat mahsur kaldı. Daha sonrası şahıs fark eden vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Irmak'ın ortasında yaklaşık bir buçuk saat mahsur kalan ve bitkin olduğu görülen adam ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Kurtarılan şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu, atın ise sudan çıkarak gözden kaybolduğu öğrenildi.