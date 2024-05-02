Film sahnesi gibi tasarlanmış cinayet: Ev kiralayıp bahçeye gömmüşler

02 May 2024 13:59 - Güncelleme : 02 May 2024 14:17

20 gündür kendisinden haber alınamayan Mohammed Azeez Mahdi Mahdi'nin film sahnesi gibi tasarlanan bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüpheli şahısların ifadesine başvururken, korkunç cinayet aydınlatıldı.

Bölgede çalışma yapan ekipler, kadavra köpeklerinin yardımıyla Mahdi'nin cesedini buldu. Olay yerine yapılan incelemenin ardından polis ekiplerince Mahdi ile bağlantılı 8 Türk vatandaşını gözaltına alındığı, yabancı uyruklu bir kişinin ise arandığı öğrenildi.

MÜŞTERİ GİBİ TAKSİYE BİNİP KAFASINA SIKTILAR

Mohammed Azeez Mahdi Mahdi’nin yabancı uyrukluları ücret karşılığında taksi minvalinde taşımacılık yaptığı öğrenildi. Çalışmalarını genişleten polis ekipleri, Mohammed Azeez Mahdi Mahdi’nin ölümüne ilişkin detayları ortaya çıkardı. Mahdi’nin kumar mevzusundan kaynaklı alacak verecek meselesi bulunduğu ve alacaklıların öldürülen şahsın taksisine müşteri gibi binerek kafasına sıktıkları öğrenildi. Evli ve 3 çocuk babası Mahdi’yi öldüren şüpheliler, daha önceden kiraladıkları atölye tarzı işyerinin arkasındaki ağaçlık alana götürerek gömdüğü ve şahsın aracını satmaya çalışırken yakalandıkları ortaya çıktı.

8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hususa ilişkin olarak gözaltına alınan şüphelilerden işyerinin sahibi H.B. (43), Y.Ö. (28), U.A. (40), E.K. (30), Ö.C. (43), K.B. (16), E.S. (21) ve S.T. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bahse konu olan olaya ilişkin bir yabancı uyruklu şahsın ise aranma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.