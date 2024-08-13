Film senaryolarını aratmayan tuzak! Ünlü aktörlerin adını kullanarak 28 milyonluk vurgun yaptılar!

13 Ağustos 2024 07:58 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 08:49

Dolandırıcılar bu kez film senaryolarını aratmayan bir tuzak kurdu.

Hollywood aktörlerinin isimlerini kullanıp yapım şirketleri adına para toplayan çete yakayı ele verdi. Çetenin yaklaşık 28 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

ÇETE ÜYELERİNİN ÇOĞU NİJERYALI

Keanu Reeves, Gerald Butler, Colin Firth gibi ünlü aktörlerin sahte hesapları üzerinden film ve yapımcılık adı altında para toplayıp dolandırıcılık yapan çoğu Nijeryalı dolandırıcılık çetesi hakkında hazırlanan fezleke savcılığa sunuldu.

Çetenin 39 dolandırıcılık eylemiyle çeşitli döviz türlerinde günümüz kuruna göre yaklaşık 28 milyon Türk lirası vurgun yaptığı belirlendi.

MASAK İHBAR DİLEKÇESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Çete, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yapılan bir ihbar dilekçesiyle ortaya çıktı.

Murat T. adlı ihbarcı dilekçesinde; bazı banka hesap numaraları vererek bu hesapların sahiplerinin yurt dışında yaşayan kişileri dolandırdığını, bu kişilerin çoğunun Nijerya uyruklu olduğunu söyledi.

39 DOLANDIRICILIK EYLEMİNDEN 28 MİLYON LİRALIK VURGUN!

Şikayet üzerine başlatılan incelemede 22 Eylül 2023'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Sinem Ibe, Frankline Chrıst Ibe, Ugochukwu Davıd Ezeorah, Muhabbat Jumamyradova, Maral Abayeva ve İrfan İlhanlı gözaltına alındı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; örgüt liderinin Nijeryalı Frankline Christ Ibe olduğu belirlendi. Örgütün yöneticiliğini ise Türk vatandaşı eşi Sinem Ibe'nin yaptığı öğrenildi.

Nijeryalı çete ile ilgili detaylı araştırmada şüphelilerin toplam 39 dolandırıcılık eylemi yaptığı belirlendi.

Çete 39 dolandırıcılık eyleminden toplam 11 milyon 469 bin lira, 325 bin dolar, 133 bin avro, 5 bin 745 sterlin ve 38 bin Danimarka Kronu kazanç elde etti.

BİTCOİN ARACILIĞI İLE DOLANDIRICILARA 440 BİN DOLAR GÖNDERDİ

Çetenin mağdurlarından Cynthia Howar; kendisiyle ünlü aktör Gerald Butler adına açılmış bir e-posta ile iletişime geçildiğini, bu konuşmalarda sözde Butler'ın film ve yapımcılık için kendisinden para istediğini anlattı.

2020'den itibaren Bitcoin aracılığı ile dolandırıcılara 2.5 yılda toplam 440 bin dolar gönderdiğini ifade etti. Howar, daha sonra aynı yöntemle ünlü aktör Keanu Reves ve Colin Firth'in adıyla dolandırılmaya çalışıldığını anlattı.