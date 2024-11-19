Film seti değil bordo bereli eğitimi! TSK'dan nefes kesen görüntüler

19 Kasım 2024 13:43 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:09

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en seçkin birliği olan ve halk arasında "bordo bereliler" olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, aldığı "paramedik" seviyesindeki eğitim sayesinde adeta hayat kurtarıyor. Zorlu eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan tim personeli, operasyonel görevlerin yanı sıra, yaralı askerlere ilk müdahaleyi yaparak sağlık hizmeti sağlıyor. Sıhhiye uzmanları, muharebe alanında realist simülasyonlarla hızla müdahale becerilerini geliştiriyor ve hazır durumda bulunuyor. O anlar ise hayran bırakan türden oldu.

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Doğrudan Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak teşkil edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı, "Durum ve şartlar ne olursa olsun teslim ve esarete düşmek düşünülemez, şahadet esastır." düsturuyla yüksek riskli ve gizli operasyonların yürütülmesini sağlıyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde görev yapan profesyonel askerlerin gönüllülük esasına göre başvurduğu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda zorlu bir eğitim süreci gerçekleştiriliyor.

PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARI DA TEST EDİLİYOR

Başarısız olanların birliğine geri döndüğü zorlu eğitim kapsamında, bu seçkin birlikte yer almak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri​ personelinin fiziki ve psikolojik dayanıklılıkları da test ediliyor. Zorlu eğitimi tamamlayan personel daha sonra belirlenen uzmanlık alanlarına göre yeni eğitimlere tabii tutuluyor.

Timde yer alan tüm personel silah kullanımı, yakın dövüş, paraşüt, dalgıçlık gibi bir çok operasyonel faaliyet konusunda uzman seviyesinde özel donanım ve birikime sahip oluyor.

Bordo bereliler her türlü iklim ve arazi şartlarında icra ettiği direkt görev ve özel keşif harekatlarıyla derin harekatın önemli bir unsuru olma özelliği taşıyor.

HAYAT BOYU EĞİTİM

Meslek hayatları boyunca kurs ve eğitimlerine devam eden bordo berelilerde tecrübe esaslı bir sistem icra ediliyor.

Özel Kuvvetler timine muharebe faaliyetinin dışında ekstra olarak sağlık konusunda destek sağlayan 2 sıhhiye uzmanı "paramedik" seviyesinde sağlık eğitimi alıyor.

Sıhhiye uzmanları, Özel Kuvvetler Komutanlığına gönüllülük esasına göre başvuran astsubay ve uzman erbaşlardan niteliklerine göre seçiliyor.

Sonrasında sıhhiye uzmanlığı eğitimlerine tabii tutulanlar arasından başarılı olan personel Özel Kuvvetler timlerinde görev almaya hak kazanıyor.

Timlere katılan sıhhiye uzmanları belirli periyotlarla güncelleme ve tazeleme eğitimlerine meslek hayatları boyunca devam ediyor.

Operasyon sahasında timden herhangi bir personelin yaralanması halinde ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sıhhi uzmanlar, personelin sağlık kuruluşuna sevkini sağlıyor ve sonrasında operasyon sahasına geri dönüyor.

Özel Kuvvet timlerinde görev alan her personelin, görev esnasında üzerinde taşıdığı bireysel ilk yardım kiti bulunuyor.

Personel taşıdığı bu malzemelerin nasıl ve hangi amaç doğrultusunda kullanılacağı konusunda da eğitim alıyor.

Bireysel ilk yardım kiti içerisinde kanama, hava yolu ve solunum problemleri ile küçük çaplı yaralanmalara yönelik sıhhiye malzemeleri bulunuyor.

SIHHİYE MALZEMELERİNDE YOK YOK

Özel Kuvvetler timinde görev alan sıhhiye uzmanlarının çantasında ise verilen görevin niteliğine göre personel tarafından ihtiyaç duyulacak kanama kontrol malzemeleri, hava yolu açıklığını ve devamlılığını sağlamada kullanılan hava yolu ekipmanları, solunum, dolaşım, hipotermi, kafa travması, göz yaralanmaları, kırıklar ve yaşanabilecek diğer travma ve rahatsızlıklara yönelik malzemeler yer alıyor.