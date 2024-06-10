Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, cadde ve sokaklar göle döndü

10 Haziran 2024 07:24 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 07:30

Meteoroloji 10 Haziran hava durumunu duyurdu: Bayram haftası 12 dereceye kadar yükselecek!

Meteoroloji 10 Haziran hava durumunu duyurdu: Bayram haftası 12 dereceye kadar yükselecek!

Mardin'de camiye yıldırım isabet etti minare hasar gördü

Mardin'de camiye yıldırım isabet etti minare hasar gördü

Meteoroloji'nin yağış uyarısı yaptığı Bayburt şehir merkezinde sağanak yağış ve dolu etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklar göle dönerken fındık büyüklüğündeki dolu görüntülendi.

Aniden bastıran yağış sonrası sokak aralarında su birikintileri oluştu. Sokak aralarındaki, kapı önlerindeki saksıların içleri suyla dolarken, doluyla birlikte yollarda beyaz örtünün oluştuğu görüldü.

Dolu yağışı ekili tarım arazilerinde, sebze ve meyve bahçelerinde zarara yol açtı.