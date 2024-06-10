Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, cadde ve sokaklar göle döndü
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Haziran 2024 07:24 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 07:30
Bayburt merkezi aniden başlayan dolu yağışının etkisi altında kaldı. Yollar beyaz örtüye bürünürken cadde ve sokaklarda su birikintileriyle taştı.
Meteoroloji'nin yağış uyarısı yaptığı Bayburt şehir merkezinde sağanak yağış ve dolu etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklar göle dönerken fındık büyüklüğündeki dolu görüntülendi.
Aniden bastıran yağış sonrası sokak aralarında su birikintileri oluştu. Sokak aralarındaki, kapı önlerindeki saksıların içleri suyla dolarken, doluyla birlikte yollarda beyaz örtünün oluştuğu görüldü.
Dolu yağışı ekili tarım arazilerinde, sebze ve meyve bahçelerinde zarara yol açtı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı