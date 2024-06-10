Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, cadde ve sokaklar göle döndü

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, cadde ve sokaklar göle döndü

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Haziran 2024 07:24 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 07:30
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, cadde ve sokaklar göle döndü

Bayburt merkezi aniden başlayan dolu yağışının etkisi altında kaldı. Yollar beyaz örtüye bürünürken cadde ve sokaklarda su birikintileriyle taştı.

Meteoroloji'nin yağış uyarısı yaptığı Bayburt şehir merkezinde sağanak yağış ve dolu etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklar göle dönerken fındık büyüklüğündeki dolu görüntülendi.

Aniden bastıran yağış sonrası sokak aralarında su birikintileri oluştu. Sokak aralarındaki, kapı önlerindeki saksıların içleri suyla dolarken, doluyla birlikte yollarda beyaz örtünün oluştuğu görüldü.

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, cadde ve sokaklar göle döndü - 1. Resim

Dolu yağışı ekili tarım arazilerinde, sebze ve meyve bahçelerinde zarara yol açtı.

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, cadde ve sokaklar göle döndü - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...