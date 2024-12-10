Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı! Bakanlıktan iade edilen gıdalarla ilgili iddialara cevap geldi

10 Aralık 2024 10:21 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 10:39

Son dönemde Türkiye'den gönderilen mandalina, nar, kuru incir, fıstık gibi ürünler ilaçlı olduğu gerekçesiyle geri gönderildi. Son olarak Finlandiya, Türkiye'den giden kimyonları piyasadan toplattı. Yurt dışından geri dönen ilaçlı ürünlerin Türkiye'deki piyasaya sürüldüğü iddialarına ise Tarım ve Orman Bakanlığından cevap geldi.

Türkiye 200'den fazla ülkeye 2 binden fazla tarımsal ürün ihraç ediyor. Ancak son zamanlarda üzüm, mandalina, nar, kayısı, kurucu incir, fıstık gibi ürünler ilaç kalıntısı çıktığı gerekçesiyle Türkiye'ye iade ediliyor. Söz konusu ürünlere bir yenisi daha eklendi.

FİNLANDİYA​'YA GİDEN KİMYONLAR TOPLATILDI

Habertürk'ün haberine göre; kapıdan çevrilen son ürün kimyon oldu. Avrupa Birliği'nin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), Türkiye'den Finlandiya'ya giden kimyonlarda "Salmonella sp" tespit edildiğini duyurdu. Kimyonları piyasadan çeken Finlandiya duyuruyu 'ciddi' koduyla yaptı.

BAKANLIKTAN İDDİALARA CEVAP

İade edilen ürünlerin Türkiye'ye alınarak iç piyasaya sürüldüğü iddialarına ise yalanlama geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada yurt dışından ilaç, kimyasal kalıntı, küf vb. nedenlerle geri gönderilen gıda ürünlerinin sınırlarda imha edildiğini açıkladı. Ersin Dilber, "Dünya pestisit ortalaması 2,26 kg. Biz bu değerdeyiz zaten şu an. Avrupa Birliği​'nin 27 ülkesinin ortalaması 3,2 kilo" dedi.

"BİN KAMYONDAN SADECE BİRİ İADE"

İhraç edilen bütün ürünlerin Türkiye'ye iade ediliyormuş gibi bir hava estirmenin doğru olmadığını söyleyen Dilber, "Türkiye 20023 yılında 4,6 milyon ton ürün göndermiş, bunun sadece 6 bin tonu geri gönderilmiş. Bin tane kamyon gitmiş, bir tane kamyonu iade etmişler. Ülke mevzuatıma uymuyorsa kesinlikle yurt içine giremez.

Tarım ilacı kullanılmadan üretim yapılmasının mümkün olmadığını söyleyen Ersin Dilber, "Bir tarafta ilaçları yasaklıyoruz, diğer tarafta hastalıklar artıyor. Bunlarla mücadele etmezsek tarlada verim yüzde 30-35 arasında kayboluyor" diye konuştu.

SALMONELLA NEDİR?

Bahsedilen Salmonella (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Bakterilerin neden olduğu en yaygın gıda zehirlenmesi türlerinden biri olan salmonella, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı (dışkı) yoluyla dışarı atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır.