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Firari hükümlü AZ Alkmaar-Galatasaray maçını izlerken yakalandı: Maç sonuna kadar bekleyin!

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Kasım 2024 13:56 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 13:58

Bursa'da polis ekipleri aranması olan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan firari bir şahıs AZ Alkmaar-Galatasaray maçını izlerken yakalandı. Şahıs, polise ''Maç sonuna kadar bekleyin!'' diye yalvardı.

Bursa​'da Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranması olan şahıslara karşı harekete geçti. Hırsızlık​ suçundan 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 25 yaşındaki Emrah A. Teknik ve fiziki takip sonucu bir kafede olduğu belirlendi.

GALATASARAY MAÇINI İZLERKEN YAKALANDI

Kafeye müşteri gibi giren ekipler, 24 suç kaydı olan Emrah A.'yı Galatasaray'ın Avrupa maçını izlerken yakaladı.

Firari hükümlü AZ Alkmaar-Galatasaray maçını izlerken yakalandı: Maç sonuna kadar bekleyin! - 1. Resim

AZ Alkmaar-Galatasaray karşılaşmasını izlerken yakalanan şahıs polislere, "Maç sonuna kadar bekleyin" diyerek yalvardı. Devre arasını karakolda geçiren şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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