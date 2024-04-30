Firari hükümlü, banyodaki gizli bölmede yakalandı

30 Nisan 2024 14:31 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:51

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari şüpheli ve hükümlülere yönelik yaptığı operasyonlarda çok sayıda kişi yakalandı.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 69 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 6 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKTI

Uygulama kapsamında bir evde arama yapan ekipler, banyodaki duvar fayansının arkasında bölme olduğunu fark etti.

Fayansı kaldıran polis, bölmede saklanan ve yanında tabanca bulunan M.H.G'yi gözaltına aldı.

Hakkında 8 dosyadan 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

M.H.G'nin yakalanma anı polis kamerasınca görüntülendi.