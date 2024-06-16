Firari kurbanlık kovalamaca ile yakalandı

16 Haziran 2024 16:21 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 16:24

Hacıakif Mahallesi’nde kurban edilmek istenen bir keçi, bulunduğu yerden ipini kopararak kaçmaya başladı. Kurbanlık sahibi firari keçisini yakalayabilmek için kendisine yardım edenlerle birlikte peşine düşerken mahalledeki sokak aralarında bir süre kovalamaca yaşandı.

GÜÇLÜKLE YAKALADILAR

En son olarak Şehit Hasan Metli Caddesi üzerinde koşarak uzaklaşmaya devam ettiği görülen keçi, 5 katlı bir binanın bahçesine girdi. Peşinden koşan kurbanlık sahibi ve yardım edenler kurbanlık keçiyi güçlükle de olsa yakalamayı başardı. Boynuzundan tutulan firari keçi, kurban edilmek üzere kaçtığı yere yeniden götürüldü.