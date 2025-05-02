Fırtına 15 dakikada tozu dumana kattı: Çatılar uçtu, araçlar hasar gördü

Bayburt'ta akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu. Uçan çatı parçaları park halindeki bir aracın üzerine düştü

Bayburt şehir merkezinde akşam saatlerinde kısa süreli şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren fırtına ve rüzgar sonucunda Şehit Osman TOKİ konutlarındaki bazı evlerin çatıları uçtu, evlerde maddi hasar meydana geldi.

Rüzgarın etkisiyle çivilerinden ayrılan çatı sacının, park halinde bulunan bir aracın üzerine düştüğü öğrenildi.

Büyük korku ve paniğin yaşandığı olayda herhangi bir can kaybının olmadığı bilgisine ulaşılırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi, çevrede güvenlik önemleri alındı.