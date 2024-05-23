Fırtına ağaçları araçların üzerine devirdi
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 May 2024 02:12 - Güncelleme : 23 May 2024 02:14
Elazığ’da fırtınalı gecede ağaçlar devrilmeye başladı araçlar hasar aldı.
Elazığ’da gece saatlerinde aşırı fırtına etkili oldu. Rüstempaşa Mahallesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle ağaç yola devrilirken, üniversite mahallesinde ise ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı