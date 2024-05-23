Fırtına ağaçları araçların üzerine devirdi

23 May 2024 02:12 - Güncelleme : 23 May 2024 02:14

Elazığ’da gece saatlerinde aşırı fırtına etkili oldu. Rüstempaşa Mahallesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle ağaç yola devrilirken, üniversite mahallesinde ise ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.