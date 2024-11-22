Fırtına sonrası ilginç görüntüler! Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

22 Kasım 2024 14:46 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 15:13

Bursa'da lodosun ve sağanağın vurduğu kent merkezinde kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Fırtına sonrası sokaklar savaş alanına döndü, ağaçlar devrildi, metro seferleri durdu.

Evlilik hazırlığındaki gence büyük şok! 35 yıllık komşusuna öyle bir şey yaptı ki

Evlilik hazırlığındaki gence büyük şok! 35 yıllık komşusuna öyle bir şey yaptı ki

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün lodos​ ve sağanak​ uyarısının ardından Marmara​ bölgesinde birçok ilde kuvvetli rüzgar​ etkili oldu. Bursa​'da gece saatlerinde rüzgarın hızı 70 kilometreye ulaştı.

GÜN AĞARINCA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kentte bazı binaların çatılar uçarken, ağaçlar da devrildi. Vakıf Mahallesi'nde bir sürücü aracıyla seyir halindeyken çatıdan kopan parça elektrik tellerinde asılı kaldı. Sürücünün faciayı kıl payı atlattığı anlar kameraya yansırken, rüzgar sonrası bastıran yağmur metro istasyonlarını göle çevirdi. Metro seferleri iptal edilirken, binlerce vatandaş mağdur oldu. Fırtına sonrası ortaya çıkan ilginç görüntüler ise kameraya anbean yansıdı.