Fırtına sonrası ilginç görüntüler! Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı
Bursa'da lodosun ve sağanağın vurduğu kent merkezinde kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Fırtına sonrası sokaklar savaş alanına döndü, ağaçlar devrildi, metro seferleri durdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün lodos ve sağanak uyarısının ardından Marmara bölgesinde birçok ilde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Bursa'da gece saatlerinde rüzgarın hızı 70 kilometreye ulaştı.
GÜN AĞARINCA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kentte bazı binaların çatılar uçarken, ağaçlar da devrildi. Vakıf Mahallesi'nde bir sürücü aracıyla seyir halindeyken çatıdan kopan parça elektrik tellerinde asılı kaldı. Sürücünün faciayı kıl payı atlattığı anlar kameraya yansırken, rüzgar sonrası bastıran yağmur metro istasyonlarını göle çevirdi. Metro seferleri iptal edilirken, binlerce vatandaş mağdur oldu. Fırtına sonrası ortaya çıkan ilginç görüntüler ise kameraya anbean yansıdı.