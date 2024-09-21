Fıtık için gittiği hastanede hayatını şokunu yaşadı! Duydukları karşısında adeta yıkıldı

21 Eylül 2024 09:42 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 10:12

İzmir'de 35 yaşındaki Nurcan Avcı, bel fıtığı sebebiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı. Doğuştan tek böbrekli olduğunu öğrenen kadının sağlam böbreğinde ise büyüyen bir kitle vardı. Gitmediği doktor kalmayan Avcı, herkesin diyalize girmesi böbreğinin alınabileceği ihtimaline hazır olması gerektiğini söylemesiyle yıkıldı.

İzmir’de güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Nurcan Avcı, 2012 yılında fıtık şikayetiyle doktora başvurdu ve doktorunun tavsiyesiyle MR çektirdi. MR sonuçlarını inceleyen doktor, Avcı'nın doğuştan tek böbrekli olduğunu fark etti, çünkü diğer böbreği oldukça küçüktü.

Yıllar sonra yeniden MR çektiren Avcı’nın tek böbreğinde bu kez bir kitle olduğu tespit edildi. Kitlenin iyi huylu olduğu belirtilerek iki kez embolizasyon işlemi uygulandı. Ancak kitle büyümeye devam edince doktorlar, böbreğin alınması gerektiğini söyledi. Tek böbreğini kaybetmek ve diyalize girmek istemeyen Avcı, çözüm bulmak için birçok doktora başvurdu. Sonunda Bursa Medicana Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şahan, 2 saatlik kapalı bir ameliyatla Avcı’yı sağlığına kavuşturdu.

"AMELİYATIMI OLDUM SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE HAYATIMA DEVAM EDİYORUM"

Böbreğindeki hastalıktan dolayı başından geçen süreci anlatan Nurcan Avcı, “Ben tek böbrekli olduğumu 2012 yılında, böbreğimdeki hastalığı da 2016 yılında öğrendim. Girişimsel radyolojiye yönlendirildim 2 defa embolizasyon işlemi yapıldı. Daha sonrasında iyi huylu bu kitle büyümeye tekrar devam etti. Gittiğim doktorlar böbreğimin alınması gerektiğini ve riskli olduğundan dolayı açık ameliyatla böbreğimin tamamının alınması gerektiğini söylediler. Tesadüfen Ahmet hocayla tanıştık ve İzmir​'den Bursa'ya geldik. Bize ameliyatın risklerini söyledi ama Allah'ın izniyle bu ameliyatı yapabileceğini söyledi ve biz de ona güvendik. Ameliyatımı oldum sağlıklı bir şekilde hayatıma devam ediyorum” diye konuştu.

MR ÇEKTİRDİ, GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Fıtığı olduğu için hastaneye gittiğini ve MR çektirince tesadüfen tek böbrekli olduğunu öğrendiğini aktaran Avcı, Yıllar sonra tekrar çektirmem gereken bir MR olduğunda ise bu sefer sağlam böbreğimde iyi huylu bir kitle olduğunu öğrendim” ifadelerini kullandı.

Zorlu bir ameliyatı başarıyla tamamlayan Bursa Medicana Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şahan, hastanın durumunun şuan iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Nurcan Hanım 35 yaşında bize İzmir'den geldi. Doğuştan tek böbrekli bir böbreği küçük olduğu için işlevsiz durumda. Sağlam böbreğinde ise 2016'da tanısı konmuş giderek büyüyen iyi huylu "anjiomyolipomu" denilen 12 santimetre boyutunda bir kitlesi var. Bu kitle artık böbreğin damarlarını içerisine almış komplike bir kitle durumunda. Hastaya iki kez anjioembolizasyon tedavisi uygulanmış fakat başarısız olduğu için kitle büyümeye devam etmiş. Kadınlarda 4 santimetreden büyük anjiomyolipomular kendiliğinden kanayarak yaşamı tehlike altına attığı için bu kitlelerin alınması gerekiyor. Tek böbrekli olunan durumlarda böbreğin tamamen alınması durumu da söz konusu olabiliyor. Bu riske girmemek için çoğu merkez de embolizasyona başvurmuş. Hasta bize geldiğinde bu işi yapabileceğimizi söyledik. 2 saat süren kapalı bir ameliyatla kitleyi tamamen çıkardık ve hastamızı 3 gün içerisinde taburcu ettik. Hastamızın değerli şuan iyi durumda. Hastamızı diyalizden kurtarıp kapalı bir ameliyatla sağlığına kavuşturabildiğimiz için çok mutluyuz”