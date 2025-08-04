Foça'da şoke eden ölüm! Efsane belediye başkanının oğlu sazlıkta bulundu

İzmir'in turistik ilçelerinden Foça şok bir ölüm haberiyle sarsıldı. Kentte 1989-1999 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan, 2022’de vefat eden ve "efsane başkan" olarak anılan Ahmet Nihat Dirim'in, evli ve iki çocuk babası olan oğlu Kerem Dirim ölü olarak bulundu.

EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Dün sabah saatlerinde evden çıkan Dirim’den haber alamayan yakınları, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine ilçe merkezi ve çevresinde polis ve jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı. Saat 22.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Eski Gediz mevkiinde Dirim'in otomobiline ulaşan pqolis aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Otomobilin bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre kadar ilerisindeki sazlık alanda Dirim'in cansız bedenine ulaşıldı.

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Dirim'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Dirim'in ölümüyle ilgili inceleme başlatırken, olayın cinayet mi intihar mı olduğu bu incelemenin ardından netlik kazanacak.



