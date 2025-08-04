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 | Suat Vilgen

Foça'da şoke eden ölüm! Efsane belediye başkanının oğlu sazlıkta bulundu

İzmir'in Foça ilçesinin eski belediye başkanı Ahmet Nihat Dirim'in oğlu Kerem Dirim, sazlıkta ölü bulundu. Polis olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.

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Foça'da şoke eden ölüm! Efsane belediye başkanının oğlu sazlıkta bulundu
KAYNAK:
Odatv
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 14:18

'in turistik ilçelerinden şok bir haberiyle sarsıldı. Kentte 1989-1999 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan, 2022’de vefat eden ve "efsane başkan" olarak anılan Ahmet Nihat Dirim'in, evli ve iki çocuk babası olan oğlu Kerem Dirim ölü olarak bulundu.

Foça'da şoke eden ölüm! Efsane belediye başkanının oğlu sazlıkta bulundu

EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Dün sabah saatlerinde evden çıkan Dirim’den haber alamayan yakınları, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurusunda bulundu. Bunun üzerine ilçe merkezi ve çevresinde polis ve jandarma tarafından çalışması başlatıldı. Saat 22.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Eski Gediz mevkiinde Dirim'in otomobiline ulaşan pqolis aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Otomobilin bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre kadar ilerisindeki sazlık alanda Dirim'in cansız bedenine ulaşıldı.

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İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Dirim'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Dirim'in ölümüyle ilgili inceleme başlatırken, olayın mi intihar mı olduğu bu incelemenin ardından netlik kazanacak.


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