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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 10 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 8’i savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 7’si tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.