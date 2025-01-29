FÖTÖ'cü hakim Yaşar Akyıldız sahte kimlikle yakalandı! 9 yıldır aranıyordu

29 Ocak 2025 13:31 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 13:33

Ankara’da 9 yıldır gri kategoride aranan FETÖ/PDY üyesi eski hakim Yaşar Akyıldız, gözaltına alındı.

FETÖ'ye üye olma suçundan meslekten ihraç edilen ve 9 yıldır gri kategoride aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, Ankara'da gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI

"Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Yaşar Akyıldız, 28 Ocak günü saat 19.45 sıralarında Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Atilla Eşer Caddesi üzerinde durdurulan bir araç içinde sahte kimlik ibraz etti.

Yapılan incelemede , şüphelinin 2016 yılında Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında arama kararı çıkarılan Akyıldız olduğu belirlendi.

ADLİYE'YEİ SEVK EDİLDİ

2014 yılında yapılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından aday gösterilen ihraç hakim Yaşar Akyıldız’ın adli soruşturma kapsamındaki işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlanıldı. İşlemlerin bitmesini müteakip şüphelinin Ankara Adliyesine sevkinin gerçekleştirileceği bildirildi.