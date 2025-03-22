"Fransa ve İngiltere'den vatandaşlarına Türkiye'yi terk edin uyarısı" haberine yalanlama

Son günlerde başta İstanbul olmak üzere birçok ilde düzenlenen İBB operasyonu protestoları nedeniyle Fransa ve İngiltere'nin kendi vatandaşlarına Türkiye'yi terk etmeleri çağrısı yaptığı iddia edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu yönde çıkan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Fransa ve İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'yi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İSRAİL'İN PROPAGANDA HESAPLARINA YALANLAMA

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

"KOLLUK KUVVETLERİ HUZUR VE GÜVEN ORTAMINI SAĞLIYOR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddia edilenin aksine Fransa veya İngiltere'nin ülkemizdeki vatandaşlarına herhangi bir çağrısı bulunmamaktadır. Ülkemizde devam eden yargı süreçlerine ilişkin bazı illerde düzenlenen gösterilerde kolluk kuvvetlerimiz, sabır ve sağduyuyla herkes için huzur ve güven ortamını temin etmektedir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."