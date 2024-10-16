Fren yerine gaza bastı, ortalık karıştı! Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

16 Ekim 2024 09:35 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 09:36

Güngören ilçesinde bir sürücü fren yerine gaza basınca araç hızlandı, bir iş yerinin önüne devrildi. Aracın hızla geldiğini gören öğrenciler kaçarak faciadan son anda kurtuldu. Kaza anları kameralara yansıdı.

İstanbul’un Güngören ilçesinde Güngören Akıncılar Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir kaza​ meydana geldi. Araç​ sürücüsü geri manevra yaptığı sırada fren yerine gaza bastı. Hızlanan araç kontrolden çıkarak bir iş yerinin önüne devrildi. Öğrenciler aracın hızla geldiğini gördü ve kaçarak faciadan son anda kurtuldu. FACİADAN DÖNÜLDÜ Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, araçta sıkışan ve yara almadan kazayı atlatan sürücüyü aracın içinden kurtardı. Araç sürücüsü kadın ise, kaza nedeniyle şoka girerek ağlamaya başladı. Devrilen araç ise çekici yardımıyla kurtarıldı. KAZA ANI KAMERADA Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın hızlı bir şekilde geri geri geldiği, o sırada kaldırımda yürüyen 2 öğrencinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı. İlgili Haberler Feci kazada yanarak ölmüştü! Futbolcu çıktı, kulübünden açıklama yapıldı Hatay'da korkutan kaza! Freni patlayan kepçe 7 aracı biçti: Ortalık savaş alanına döndü