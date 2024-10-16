Fren yerine gaza bastı, ortalık karıştı! Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular
Güngören ilçesinde bir sürücü fren yerine gaza basınca araç hızlandı, bir iş yerinin önüne devrildi. Aracın hızla geldiğini gören öğrenciler kaçarak faciadan son anda kurtuldu. Kaza anları kameralara yansıdı.
İstanbul’un Güngören ilçesinde Güngören Akıncılar Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Araç sürücüsü geri manevra yaptığı sırada fren yerine gaza bastı. Hızlanan araç kontrolden çıkarak bir iş yerinin önüne devrildi. Öğrenciler aracın hızla geldiğini gördü ve kaçarak faciadan son anda kurtuldu.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, araçta sıkışan ve yara almadan kazayı atlatan sürücüyü aracın içinden kurtardı.
Araç sürücüsü kadın ise, kaza nedeniyle şoka girerek ağlamaya başladı. Devrilen araç ise çekici yardımıyla kurtarıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın hızlı bir şekilde geri geri geldiği, o sırada kaldırımda yürüyen 2 öğrencinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı.