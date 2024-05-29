Freni boşalan araç evin bahçesine uçtu, o anlar kameraya yansıdı

29 May 2024 09:06 - Güncelleme : 29 May 2024 09:07

Ankara’da feci kaza! Pikap dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var!

Ankara’da feci kaza! Pikap dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var!

Ordu’nun Kumru ilçesinde park halindeki hafif ticari araç freni boşalarak geri geri gidip, 5 metrelik yükseklikten bir binanın bahçesine uçtu.

Olay, ilçenin Avdullu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün park ettiği hafif ticari araç bir süre sonra yokuş aşağı geri geri hareket ederek 5 katlı bir binanın bahçesine uçtu.

KAZADAN KIL PAYI KURTULDU

Şans eseri araçta kimsenin olmadığı kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sırasında aracın geri geldiğini gören bir sürücü ise aracıyla hızla geriye doğru kaçarak, olabilecek bir kazadan kıl payı kurtuldu.