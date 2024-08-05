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Freni boşalan kamyon 4 otomobile çarptı: O anlar kamerada

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Ağustos 2024 16:51 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 17:06

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde freni boşalan kamyon park halindeki 4 otomobile çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen olayda, freni boşalan Z.A. idaresindeki kamyon önce kaldırıma çıkıp yön tabelasını devirdi, daha sonra karşı şeritte duran 4 otomobile çarptı.

AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Ardından kamyon ağaca çarparak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: O anlar kamerada - 1. Resim

Yaralanan sürücü Z.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında otomobillerde kimsenin bulunmaması ise yüreklere su serpti.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, freni boşalan kamyonun otomobillerin üzerine çıktığı, ardından da ağaca çarparak durabildiği görüldü.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: O anlar kamerada - 2. Resim

Aynı zamanda görüntüde, kırmızı otomobilden inen 2 kişinin kazadan kıl payı kurtuldukları ve panikle koştukları anlar da yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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