Freni boşalan tır dehşet saçtı: Park halindeki araçlara çarptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halinde freni boşalan tır, yol kenarındaki 2 araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Kaza, saat 21.00 sıralarında İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.
Alanyurt'tan, İnegöl'e seyir halinde olan Fatih U. (21), kullandığı TIR'ı, yol kenarına park etti.
İddiaya göre, el frenini çeken sürücü, araçtan inerek markete gittiği sırada freni boşalan TIR, yokuştan hareket etmeye başladı.
Hızlanan TIR, önce yol kenarına bulunan enerji nakil hattı beton direğine çarpıp devirdikten sonra park halindeki otomobillere çarparak durabildi.
Marketten çıkan sürücü Fatih U. yaşanan olayı görünce şaşkınlık yaşarken, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. TIR, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.