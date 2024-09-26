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Freni patlayan kamyon dehşet saçtı! 9 araç kağıt gibi ezildi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Eylül 2024 16:25 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 16:49

Hatay'da freni patlayan kum yüklü hafriyat kamyon önündeki araçlara çarparak kaza yaptı. Kazada 9 araç zarar görürken 5 kişi de yaralandı.

Defne​ ilçesi Harbiye Mahallesi'nde fren sisteminde arıza yaşanan kum yüklü hafriyat kamyonu​, seyir halindeki ve park halindeki toplam 9 araca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 vatandaş da yaralandı.

Freni patlayan kamyon dehşet saçtı! 9 araç kağıt gibi ezildi - 1. Resim

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken kazaya ait araçların kağıt gibi ezildiği ana ait görüntü ortaya çıktı.

Freni patlayan kamyon dehşet saçtı! 9 araç kağıt gibi ezildi - 2. Resim

Görüntüde hafriyat kamyonun park halindeki ve seyir halindeki araçları ezdiği görüldü.

Freni patlayan kamyon dehşet saçtı! 9 araç kağıt gibi ezildi - 3. Resim

Hatay Valiliği, bölgede sıklıkla yaşanan TIR ve kamyon kazaları sonrası tonajlı araç trafiğine kapalı cadde ve sokakları araçların kullanmaması için sıkı denetim başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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