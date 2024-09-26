Freni patlayan kamyon dehşet saçtı! 9 araç kağıt gibi ezildi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Eylül 2024 16:25 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 16:49
Hatay'da freni patlayan kum yüklü hafriyat kamyon önündeki araçlara çarparak kaza yaptı. Kazada 9 araç zarar görürken 5 kişi de yaralandı.
Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde fren sisteminde arıza yaşanan kum yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeki ve park halindeki toplam 9 araca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 vatandaş da yaralandı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken kazaya ait araçların kağıt gibi ezildiği ana ait görüntü ortaya çıktı.
Görüntüde hafriyat kamyonun park halindeki ve seyir halindeki araçları ezdiği görüldü.
Hatay Valiliği, bölgede sıklıkla yaşanan TIR ve kamyon kazaları sonrası tonajlı araç trafiğine kapalı cadde ve sokakları araçların kullanmaması için sıkı denetim başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı