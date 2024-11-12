Freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Ortalık savaş alanına döndü

12 Kasım 2024 18:18 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 19:13

Hatay'da freni patlayan kamyon, kontrolden çıkıp kepçe ve pikabı adeta biçti. Ortalığı savaş alanına çeviren kazada 4 kişi yaralandı.

Hatay'da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı. Beton mikseri pompasının bulunduğu kamyon, kepçe ve pikaba çarptı. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

KAMYONUN ÇARPTIĞI PİKAP EVİN BAHÇESİNE UÇTU

Feci kaza Belen ilçesine bağlı Halilbey Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önce bir pikaba ardından da kepçeye çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle pikap bir evin bahçesine uçtu.

4 KİŞİ YARALANDI

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada; kamyon sürücüsü, pikap sürücüsü, kepçe sürücüsü ve kaza anında bölgede bulunan bir vatandaş yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemelere göre kamyonun freninin patladığı ve ardından sürücüsünün kontrolü kaybettiği belirlendi.