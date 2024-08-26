Freni patlayan servis minibüsü sıra sıra tüm araçları biçti
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ağustos 2024 22:55 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 22:55
Esenyurt'ta bir servis minibüsünün freni patladı araçları biçti. Olayda arada kalan bir kadın yaralandı. Minibüsün kontrolden çıktığı anlar kameraya yansıdı.
Esenyurt Şehitler Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde saat 17.45 sıralarında servis aracı freni patlayınca sürücü yol hakimiyetini kaybetti. Minibüs önce cadde boyunca araçlara çarptı, refüje çıkarak ağaçları devirdi ardından yol tabelasına çarpan araç kaldırıma çıkınca durabildi. Kazada şans eseri sadece bir kişi yaralandı.
KONTROLDEN ÇIKTI OTOMOBİLDEN İNMEYE ÇALIŞAN KADIN YARALANDI
Yokuş aşağı kontrolden çıkan araç ağaçları da ezdi. Otomobilden inmek isteyen bir kadın yaralandı. Bölgedekiler sağlık ekiplerine haber vererek kadına yardım etti. Öte yandan servis minibüsünün şoförü işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülürken yaşanan kaza, çevrede bulunan bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı