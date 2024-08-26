Freni patlayan servis minibüsü sıra sıra tüm araçları biçti

26 Ağustos 2024 22:55 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 22:55

Polis bile durduramadı, yan baktı diye vurdu

Polis bile durduramadı, yan baktı diye vurdu

Esenyurt Şehitler Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde saat 17.45 sıralarında servis aracı freni patlayınca sürücü yol hakimiyetini kaybetti. Minibüs önce cadde boyunca araçlara çarptı, refüje çıkarak ağaçları devirdi ardından yol tabelasına çarpan araç kaldırıma çıkınca durabildi. Kazada şans eseri sadece bir kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKTI OTOMOBİLDEN İNMEYE ÇALIŞAN KADIN YARALANDI

Yokuş aşağı kontrolden çıkan araç ağaçları da ezdi. Otomobilden inmek isteyen bir kadın yaralandı. Bölgedekiler sağlık ekiplerine haber vererek kadına yardım etti. Öte yandan servis minibüsünün şoförü işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülürken yaşanan kaza, çevrede bulunan bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.