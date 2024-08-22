Freni patlayan tır dehşet saçtı! Bolu Dağı geçişinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

22 Ağustos 2024 13:18 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 13:19

Freni patlayan tır dehşet saçtı... Feci kaza Düzce D100 Karayolu Bolu Dağı Geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Frenlerinin patlaması sonucu beton bariyeri aşan tır, karşı şeride geçti.

OTOMOBİLİ BİÇTİ

Seyir halinde olan otomobili biçen tır daha sonra devrildi. Meydana gelen feci kazada otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Tırda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ortalık savaş alanına dönerken Ankara istikameti trafiğe kapandı.