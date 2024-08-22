Freni patlayan tır dehşet saçtı! Bolu Dağı geçişinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ağustos 2024 13:18 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 13:19
Düzce D100 Karayolu Bolu Dağı Geçişi'nde frenin patlayan tır beton bariyeri aşarak karşı şeritte bulunan otomobili biçti. Otomobilin hurdaya döndüğü kaza sonrası ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Freni patlayan tır dehşet saçtı... Feci kaza Düzce D100 Karayolu Bolu Dağı Geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Frenlerinin patlaması sonucu beton bariyeri aşan tır, karşı şeride geçti.
OTOMOBİLİ BİÇTİ
Seyir halinde olan otomobili biçen tır daha sonra devrildi. Meydana gelen feci kazada otomobil hurdaya döndü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Tırda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ortalık savaş alanına dönerken Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı