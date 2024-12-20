Fuat Avni'nin köstebeği nasıl yakalandı? FETÖ'cü istihbaratçı yemleme ile tuzağa düşürülmüş

20 Aralık 2024 09:07 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 09:09

Dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, FETÖ’nün "Fuat Avni" hesabına bilgi sızdıran FETÖ köstebeğini nasıl yakaladıklarını ilk kez anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) organize ettiği 17-25 Aralık sürecinin kilit isimlerinden Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, örgütün sosyal medyadaki algı operasyonlarının önemli ayaklarından Fuat Avni isimli hesaba bilgi sızdıran köstebeği yakalama sürecini anlattı.

"ŞUBENİN YÜZDE 90'I FETÖCÜYDÜ"

Sabah'a konuşan Çalışkan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne atanmasının ardından köstebeği tespit etmek için "yemleme" operasyonu düzenlediklerini belirtti. Atandığı şubenin memur ve amir kadrosunun yüzde doksanının FETÖ'cülerden oluştuğunu belirten Çalışan "Bu sebeple operasyon yapmaya niyet ettiğinizde bilgi ve belgelere ulaşmak çok zordu. O tarihte sosyal medyada 'Fuat Avni' ismiyle yazan FETÖ'cü bir hesap emniyette yapılan her çalışmanın kendisine ulaştığı algısını yerleştirmeye çalışıyordu ve maalesef bütün birimlerde bu hesaba bilgi aktaran memurlar vardı” ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY İSTİHBARATÇIYA YANLIŞ İSİM VERMİŞLER

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, “Fuat Avni” hesabına yapılan operasyonunun ilk adımında şüphelendikleri üst düzey bir istihbaratçıya bazı isimler verdiklerini belirtirken, isimlerden bazılarının doğru bazılarının yanlış olduğunu ve söz konusu isimlerin “Fuat Avni” hesabından yayınlanmasıyla köstebeği bu şekilde bulduklarını ifade etti.

"CASUS ŞEBEKESİ"

Köstebeğin tespitinin ardından TEM Şube Müdürlüğü tarafından dönemin cumhuriyet savcısının talimatıyla ile sabah 06.00 yerine gece 01.00-02.00'de operasyonu başlattıklarını dile getiren Mustafa Çalışkan, "Operasyonun çok önemli diğer bir özelliği de FETÖ'nün bir casus şebekesi olduğu iddiasıyla başlatılmış olan soruşturma neticesinde ortaya çıkarılmış olmasıdır" diye konuştu.