G. Kıbrıs'ta 3.6 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

10 Temmuz 2024 00:17 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 00:23

Kıbrıs adası sallanmaya devam ediyor. Bu kez Güney Kıbrıs'ta deprem oldu. AFAD Limassol'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin 23.56'da meydana geldiği kaydedildi.

Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden olurken, depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...